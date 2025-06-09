驚奇逆轉 法網男單爾卡拉斯連霸

法國網球公開賽男單決賽上演史詩戰役，西班牙好手阿爾卡拉斯先丟兩盤，倒趕三盤，歷時賽史最漫長決賽紀錄的五小時廿九分鐘，逆轉擊敗世界球王義大利辛納，這一戰讓他與偶像納達爾寫下宿命般的巧合。

阿爾卡拉斯去年稱霸法網，今年尋求衛冕，前兩盤看來險象環生，先以四比六、六比七（四比七）讓出，卻在後續上演驚天逆轉，包括第四盤躲過三個冠軍點，最終以六比四、七比六（七比三）、七比六（十比二）贏球。

阿爾卡拉斯生涯面對五盤大戰握有十三勝一敗的壓倒性優勢，成為持久戰的行家，這一冠到手，拿下生涯第五座大滿貫冠軍；巧合的是，納達爾在二○○八年溫布頓錦標賽，也是歷經五盤史詩大戰擊敗費德勒奪冠，拿下第五冠，大小「蠻牛」五冠到手的年紀一天不差，都是廿二歲一個月又三天。

「贏得第五座大滿貫時，與納達爾的年紀一樣，我會說那是命運。」阿爾卡拉斯說，這對自己來說是莫大的榮幸，「這是一項我會記得一輩子的數據，他是我的偶像、給予我啟發的人。」

比賽過程同樣複製二○○八年溫網費德勒、納達爾的頂尖對決，阿爾卡拉斯也留下一場史詩對戰，但他謙虛說：「我不知道這場比賽是否能與那些傳奇對決相提並論，如果大家有這樣的討論，我會覺得很驕傲。」他強調，光是可以在大滿貫賽史上留下自己的名字、留下這場對戰，自己已經感到很開心。

辛納在晉級路上六戰全數直落三取勝，決賽同樣先取兩盤，卻寫下一項悲傷紀錄，他是開放年代以來第一位在大滿貫賽贏得前廿盤最終卻未奪冠的選手。與冠軍就差臨門一腳，辛納表示，「我很開心可以打出如此高水準的對戰，也對這次法網之旅依然感到滿意，只是這個決賽結局令人心碎，我想今晚不會太好睡」。