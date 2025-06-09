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法網／史詩冠軍戰 阿爾卡拉斯與辛納最強對決打出新高度

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
阿爾卡拉斯(右)與辛納。 路透
阿爾卡拉斯(右)與辛納。 路透

今年法國網球公開賽男單冠軍戰，新生代的阿爾卡拉斯與辛納大戰5盤演出史詩般對決。前法網冠軍選手表示，他們兩人的表現已將網球競技提升到連黃金世代都未曾達到的高度。

路透社報導，22歲的西班牙選手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在落後兩盤的情況下，連續挽救3個冠軍點危機，最終以4比6、6比7(4)、6比4、7比6(3)、7比6(10-2)擊敗頭號種子辛納（Jannik Sinner）。

這場決賽費時5小時29分鐘，是法網史上耗時最長的決賽，打破瑞典傳奇韋蘭德（Mats Wilander）1982年決賽以4盤力挫阿根廷名將維拉斯（Guillermo Vilas）的4小時42分鐘紀錄。

韋蘭德為透納電視網（TNT）講評時表示：「最後階段的比賽水準簡直令人難以置信。」在經歷號稱「三巨頭」的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）之後，韋蘭德表示，不敢相信竟然會有這樣的兩強對決，他們把網球提升到了一個新的高度。

韋蘭德表示：「我看過費德瑞和納達爾比賽，他們打過幾場這樣精彩的決賽，但沒有什麼能比得上這場。」

另一名講評員、前法網冠軍庫利爾（Jim Courier）表示：「這是（阿爾卡拉斯與辛納）兩人之間的首次決賽。阿爾卡拉斯在最後的超級搶十大戰打出了神乎其技的表現。」

「有些日子是網球運動員畢生難忘的。」

拿下7座大滿貫賽冠軍的馬克安諾（John McEnroe）表示，阿爾卡拉斯與辛納兩人今天的表現，都足以擊敗巔峰時期的紅土之王納達爾。納達爾曾拿下破紀錄的14次法網冠軍。

「這兩名球員現在的表現，就像你看NBA時會說沒人能比喬丹（Michael Jordan）更好一樣。現在的網球水準比我見過的任何時候都要高。」

今阿爾卡拉斯年將力爭溫布頓3連霸，另1名前法網冠軍阿格西（Andre Agassi）示警任何想在溫網擊敗阿爾卡拉斯的選手。

「我的意思是，你得記住，這傢伙的防守和速度堪比喬科維奇，甚至可能更強。他的手感像費德勒，有時候你甚至可以說更勝一籌。他的擊球轉速就像納達爾，甚至可能還要更猛。」

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