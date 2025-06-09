法網／阿爾卡拉斯5盤大戰逆轉擊倒辛納 完成男單連霸

第2種子西班牙猛將阿爾卡拉斯今天在法國網球公開賽男子單打決賽，以4比6、6比7（4/7）、6比4、7比6（7/3）、7比6（10/2），逆轉擊敗義大利的世界球王辛納，成功衛冕。

現年22歲的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）曾於去年法網男單4強戰對上辛納（Jannik Sinner），當時也鏖戰5盤勝出，如今耗時5小時29分鐘，才辛苦地再度擊倒辛納。

阿爾卡拉斯今天拿下生涯第5座大滿貫賽金盃，也成為西班牙退役名將納達爾（Rafa Nadal）和巴西前球王庫爾登（Gustavo Kuerten）之後，本世紀第3位連霸法網男單的選手。

現年23歲、坐擁3座大滿貫賽金盃的辛納落敗後，生涯首座法網冠軍尚未開張，他的大滿貫賽事連勝紀錄停在20場。