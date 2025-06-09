快訊

社群媒體推波助瀾…青少年吸電子煙 5年倍增

聽新聞
0:00 / 0:00

法網／阿爾卡拉斯5盤大戰逆轉擊倒辛納 完成男單連霸

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
西班牙猛將阿爾卡拉斯在法網男單決賽奪冠，成功衛冕。 歐新社
西班牙猛將阿爾卡拉斯在法網男單決賽奪冠，成功衛冕。 歐新社

第2種子西班牙猛將阿爾卡拉斯今天在法國網球公開賽男子單打決賽，以4比6、6比7（4/7）、6比4、7比6（7/3）、7比6（10/2），逆轉擊敗義大利的世界球王辛納，成功衛冕。

現年22歲的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）曾於去年法網男單4強戰對上辛納（Jannik Sinner），當時也鏖戰5盤勝出，如今耗時5小時29分鐘，才辛苦地再度擊倒辛納。

阿爾卡拉斯今天拿下生涯第5座大滿貫賽金盃，也成為西班牙退役名將納達爾（Rafa Nadal）和巴西前球王庫爾登（Gustavo Kuerten）之後，本世紀第3位連霸法網男單的選手。

現年23歲、坐擁3座大滿貫賽金盃的辛納落敗後，生涯首座法網冠軍尚未開張，他的大滿貫賽事連勝紀錄停在20場。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

法網

延伸閱讀

法網／鮑里尼率巴黎奧運義大利金牌組合 奪女雙冠軍

NBA／總冠軍賽氛圍不如以往 聯盟考慮恢復地板金盃大圖

法網／與阿爾卡拉斯接棒網壇四巨頭？辛納：只有時間能證明

法網／球王辛納直落三擒約克維奇首闖決賽：對我來說別具意義

相關新聞

法網／阿爾卡拉斯5盤大戰逆轉擊倒辛納 完成男單連霸

第2種子西班牙猛將阿爾卡拉斯今天在法國網球公開賽男子單打決賽，以4比6、6比7（4/7）、6比4、7比6（7/3）、7比6...

法網／鮑里尼率巴黎奧運義大利金牌組合 奪女雙冠軍

巴黎奧運女雙金牌、義大利組合艾拉妮（Sara Errani）與鮑里尼（Jasmine Paolini），今天在法國網球公...

法網／逆轉世界球后首度奪冠 高芙激動：沒想到自己辦得到

美國網球好手高芙（Coco Gauff）今天在法國公開賽女單決賽先丟1盤再追兩盤，生涯第2度在大滿貫決賽擊敗世界排名第1的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），以張力十足的方式拿下勝

法網／高芙退莎芭蓮卡 成小威後首位女單奪冠美國選手

法國網球公開賽女單冠軍賽今天晚間登場，由前二種子的白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）出戰第二種子的美...

法網／與阿爾卡拉斯接棒網壇四巨頭？辛納：只有時間能證明

義大利好手辛納和西班牙猛將阿爾卡拉斯將在法國網球公開賽男單決賽爭冠，辛納認為兩人的爭霸戰可能成為他們世代的代表性對決，也是...

法網／個人最後一場？約克維奇：有可能但還不知道

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在4強賽敗給義大利好手辛納（Jannik Sinner）後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。