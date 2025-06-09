法網／鮑里尼率巴黎奧運義大利金牌組合 奪女雙冠軍

巴黎奧運女雙金牌、義大利組合艾拉妮（Sara Errani）與鮑里尼（Jasmine Paolini），今天在法國網球公開賽女雙決賽鏖戰3盤才取勝奪冠，這也是兩人聯手的首座大滿貫女雙金盃。

法新社報導，鮑里尼和艾拉妮以6比4、2比6、6比1打敗哈薩克好手戴妮琳娜（Anna Danilina）及塞爾維亞女將克魯尼奇（Aleksandra Krunic）的組合，贏得兩人合作的首座大滿貫賽女雙金盃。

艾拉妮與鮑里尼於去年法網女雙決賽惜敗拿下亞軍，同年鮑里尼也在法網女單決賽敗給波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

現年38歲的艾拉妮除了贏得法網女雙金盃，本月5日也跟義大利男子好手瓦瓦索里（Andrea Vavassori）聯手拿下法網混雙冠軍。