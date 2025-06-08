法網／逆轉世界球后首度奪冠 高芙激動：沒想到自己辦得到

美國網球好手高芙（Coco Gauff）今天在法國公開賽女單決賽先丟1盤再追兩盤，生涯第2度在大滿貫決賽擊敗世界排名第1的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），以張力十足的方式拿下勝利。

法新社報導，世界排名第2的高芙今天拚盡全力，終場以6比7（5/7）、6比2、6比4摘下個人第2座大滿貫賽金盃。她2023年在美國公開賽高捧第1座大滿貫冠軍時，當時對手也是莎芭蓮卡。

現年21歲的高芙今天鏖戰2小時38分鐘取得的這一勝，一償她2022年法網決賽敗給波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）的遺憾。

球后莎芭蓮卡遭逆轉無緣首度奪法網冠軍。 新華社

她今天賽後指出：「我3年前在（法網）決賽敗北的時候，經歷了很多事情。我現在很高興能在這裡。」

「老實說，我沒想到自己辦得到…我想我用『我絕對可以做得到』這種話來騙自己。」

高芙今天丟失第1盤，但隨後表現十分穩健；莎芭蓮卡則是在強風環境之下，整場出現70個非受迫性失誤，寫下本屆法網女單賽事的紀錄。

針對這麼多非受迫性失誤，莎芭蓮卡賽後說：「這當然很不好受，尤其是經歷了這麼困難的兩週，期間我在如此惡劣的環境下拿出這麼精彩的表現。」

她說：「在決賽端出這麼糟糕的表現，真的讓人很難受。」

路透社報導，高芙今天這一勝，成為自2015年的小威廉絲（Serena Williams）以來，首位在法網奪得單打冠軍的美國選手，也是自2002年小威以來美國最年輕的法網單打冠軍。

世界排名第2的高芙繼2023年美網奪冠後，摘下個人第2座大滿貫賽金盃。 美聯社

莎芭蓮卡今天首盤以聰明的網前技巧、巧妙吊球和強勁力道，率先取得4比1領先。

高芙則是展現出抗壓能耐，第6局從0比40頹勢一路反撲，並在第8局拚成4比4平手，讓現場球迷熱血沸騰。

接著兩人都出現一系列失誤，高芙第12局的一記致勝反手拍逼出搶七局，但最後仍讓莎芭蓮卡拿下第1盤。

高芙絲毫沒有懼色，第2盤更加碼火力，頭5局搶下4局，並抓緊對手非受迫性失誤高達51次的機會，扳平盤數，將比賽逼進決勝盤。

高芙第3盤打得更猛，率先取得3比1領先，然而莎芭蓮卡也非省油的燈，在後緊咬尋求反撲。但高芙及時穩住陣腳，收拾對手、拿下勝利，現場球迷旋即爆出歡呼聲。

莎芭蓮卡賽後也稱讚高芙，「是一位鬥士，一位上進的球員，所以恭喜你和你的團隊…也感謝我的團隊對我的支持。我很遺憾決賽打得不好，但我會以更好狀態回歸」。