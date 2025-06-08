法網／高芙退莎芭蓮卡 成小威後首位女單奪冠美國選手

法國網球公開賽女單冠軍賽今天晚間登場，由前二種子的白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）出戰第二種子的美國高芙（Coco Gauff），雙方也展開一場三盤激戰，最終由高芙以6：7（5：7）、6：2、6：4逆轉勝出，搶下生涯首座法網單打冠軍，也是第二座大滿貫單打冠軍。

世界排名前2名的莎芭蓮卡與高芙今年在法網女單決賽碰頭，雙方過去曾10度交手各拿下5勝，其中包括2023年美網決賽，高芙就是擊敗莎芭蓮卡，拿下個人生涯首座大滿貫單打冠軍。

今天兩人再一次在大滿貫決賽舞台碰頭，首盤賽事莎芭蓮卡開賽後就展開猛攻，一度取得4：1的領先優勢，不過高芙隨後展開反撲，先是兩度打破對手發球局扳平，雙方也在首盤8度破發後進入搶七，最終莎芭蓮卡也以7：6（7： 5）勝出。

不過第二盤高芙趁著莎芭蓮卡出現亂流展開反撲，以6：2扳平戰局後，決勝盤更是一路保持領先，在局數5：4後，高芙在自己的發球局拿下第一個冠軍點，不過遭到莎芭蓮卡成功化解，甚至逼出破發點，不過高芙重新穩住陣腳連拿兩分再度逼出第二個冠軍點，並且靠著莎芭蓮卡回擊出界拿下勝利，奪得生涯第二座大滿貫單打冠軍，也是個人法網單打首冠。

而高芙也成為繼小威廉絲（Serena Williams）在2015年封后後，近10年來首位在法網奪下女單冠軍的美國選手，也成為自2002年的小威廉絲後，奪得法網女單冠軍最年輕的美國球員。