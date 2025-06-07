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法網／與阿爾卡拉斯接棒網壇四巨頭？辛納：只有時間能證明

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
阿爾卡拉斯(左)、辛納(右)。 美聯社
阿爾卡拉斯(左)、辛納(右)。 美聯社

義大利好手辛納（Jannik Sinner）和西班牙猛將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將在法國網球公開賽男單決賽爭冠，辛納認為兩人的爭霸戰可能成為他們世代的代表性對決，也是網壇在黃金年代球員陸續退休後所需。

路透社報導，法網男子單打4強賽今天上演世代對決，23歲的辛納最終以6比4、7比5、7比6（7/3）擊敗38歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），斷了約克維奇大滿貫賽破紀錄第25冠之路。

辛納8日將與22歲的阿爾卡拉斯爭冠，精彩可期。辛納力拚生涯第4座大滿貫賽金盃，阿爾卡拉斯則是生涯第5座。這將是兩人第12度交手，阿爾卡拉斯尋求連續第5次擊敗辛納，成功在法網衛冕。

約克維奇、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和前「英國希望」墨瑞（Andy Murray）是昔日網壇「四大天王」（Big Four，或稱網壇四巨頭），主宰網壇20多年，一共斬獲69座大滿貫賽冠軍。

如今只剩約克維奇仍在征戰，另外3人皆已高掛球拍。辛納意識到自己和阿爾卡拉斯的機會到來。

辛納告訴媒體：「拿我們和『三巨頭』或『四巨頭』相比需要時間，不是嗎？老實說，只有時間能證明一切。」

他說：「我認為網球或每項運動都需要競爭。這次可能是其中之一，但還有很多優秀的球員陸續嶄露頭角。可能會有很多其他不同的球員加入或退出，一切很難說。」

辛納表示，他和阿爾卡拉斯有類似的氣場，可望吸引更多球迷對網球感興趣。

辛納說：「他是一位很有魅力的球員，自帶氣場。他一踏上球場，大家就能感受到他的存在。說到底，這正是網壇所需。」

辛納還說：「到頭來，正是這些球員讓人們更靠近這項運動，讓他們想看網球。」

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