法網／個人最後一場？約克維奇：有可能但還不知道
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在4強賽敗給義大利好手辛納（Jannik Sinner）後，表示他可能已經打了自己最後一場法國網球公開賽。
法新社報導，生涯共摘下24座大滿貫金盃的喬科維奇，今天以4比6、5比7、6比7（3/7）不敵世界排名第1的辛納，無緣晉級決賽與西班牙的阿爾卡拉斯（CarlosAlcaraz）爭冠。
38歲的約克維奇說：「這可能是我在這裡的最後一場比賽，我不知道。」他說：「我真的不知道職業生涯這個階段，明天會迎來什麼事。你知道，我會繼續奮鬥下去。」
路透社報導，約克維奇生涯曾3度在法網封王，今天第3盤錯失3個盤末點後吞敗。他在賽後記者會中表示，由於這有可能是他最後一場法網比賽，「所以結束時我情緒比較激動一點。」
他說：「但如果這是我職業生涯在法網的告別賽，那從現場氛圍和我從觀眾得到鼓勵來看，這是一場精彩好球。」
他表示，他計劃參加這個月稍晚的溫布頓（Wimbledon）和8月的美國公開賽（U.S. Open）。
不過，現階段而言，他不願承諾會參加這兩項賽事以外的任何比賽。
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