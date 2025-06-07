快訊

美中迎第二輪貿易談判 新加坡外長：雙方缺乏戰略信任

午後局部大雷雨尤其「大台北」 蝴蝶颱風最快下周生成

補助款辦法修改 主計總處限3天回覆 藍縣市轟中央突襲

法網／辛納直落三擒約克維奇 決賽迎戰艾卡拉茲

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導

義大利好手辛納今天在法國網球公開賽男單4強勝出，斷了塞爾維亞名將約克維奇大滿貫破紀錄第25冠之路，接下來將與西班牙猛將艾卡拉茲爭奪金盃。

法新社報導，男網世界排名第一、23歲的辛納（Jannik Sinner）今天以6比4、7比5、7比6（7/3）擊敗38歲約克維奇（Novak Djokovic），生涯首度闖進法網男單決賽。

辛納高捧過3座大滿貫賽金盃，迄今在大滿貫賽已取得20連勝戰績。他表示，能在法網4強對上約克維奇「對我來說別具意義」。

「我必須拿出更好表現，打出好球。我很滿意。」

今天3小時16分鐘的比賽期間，約克維奇多次頑強應戰，但第3盤末尾3度錯失盤末點，最終讓他反撲的希望破滅。

辛納本屆比賽1盤未失，接下來將在決賽中迎戰22歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），盼能報去年法網4強賽5盤大戰飲恨的一箭之仇。

8日的法網決賽，將是大滿貫賽決賽首度看到兩名2000年後出生的男子選手捉對廝殺。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

法網

延伸閱讀

法網／穆塞蒂傷退晉級決賽 阿爾卡拉斯二連霸差一勝

法網／約克維奇4強與球王碰頭 辛納：他已回到原本水準

法網／球王辛納直落三克敵 連2屆闖進男單4強

法網／約克維奇技壓諾瑞晉8強 100勝入袋史上第2人

相關新聞

法網／穆塞蒂傷退晉級決賽 阿爾卡拉斯二連霸差一勝

法國網球公開賽男單4強賽今天點燃戰火，將挑戰二連霸的西班牙前球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在與義大利穆塞...

法網／高芙擊退地主黑馬晉級女單決賽 將與莎芭蓮卡爭冠

美國好手高芙今天在法國網球公開賽女單準決賽，以6比1、6比2直落二無情終結地主選手布瓦松在本屆法網的夢幻之旅，接下來將與...

法網／不敵莎芭蓮卡 斯威雅蒂止步四強無緣4連霸

坐擁4座法國網球公開賽冠軍的波蘭球星斯威雅蒂今天在法網女單四強賽不敵白俄羅斯的現任球后莎芭蓮卡，無緣再闖決賽爭奪4連霸，...

法網／ 晉女單4強排名將暴升300名 法國黑馬布瓦松：這不是奇蹟

世界排名第361名、年僅22歲的法國地主黑馬布瓦松（Lois Boisson），昨天晚間在法網女單8強賽以直落二擊退第6...

法網／遇蟲蟲危機與41拍拉鋸勝出 澤瑞夫讚約克維奇被低估

前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天凌晨在法網男單8強賽遭遇德國名將澤瑞夫（Alexander Zve...

法網／約克維奇4強與球王碰頭 辛納：他已回到原本水準

曾3度在法國網球公開賽封王的約克維奇今天以4比6、6比3、6比2、6比4擊敗第3種子德國好手澤瑞夫，晉級法網4強，將迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。