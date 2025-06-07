法網／穆塞蒂傷退晉級決賽 阿爾卡拉斯二連霸差一勝

法國網球公開賽男單4強賽今天點燃戰火，將挑戰二連霸的西班牙前球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在與義大利穆塞蒂（Lorenzo Musetti）的賽事中，雖然先丟掉首盤，不過在連追兩盤後，穆塞蒂在第四盤因為腳部傷勢忍痛退賽，由阿爾卡拉斯挺進到決賽，距離二連霸僅差最後一勝。

阿爾卡拉斯去年在法網首度捧冠，今年他則是以衛冕者身份再度來到法網主球場，並且一路過關斬將挺進到今天的4強賽，而今天他的對手則是世界排名第7名、生涯首度打進到法網4強賽的義大利好手穆塞蒂。

在首盤賽事中，穆塞蒂就展現強大韌性，在第1、7局面對阿爾卡拉斯的破發機會都順利化解，並且在關鍵第10局反破發得手，以6：4先下一盤，也是阿爾卡拉斯繼去年4強賽出戰辛納後，再一次在法網舞台被對手先搶下首盤。

在率先拿下第一盤後，穆塞蒂第二盤也持續帶給阿爾卡拉斯威脅，雙方在前12局各自兩度破發得手，並將比賽帶入搶七局，最終阿爾卡拉斯才以7：6（7：3）辛苦扳平戰局。

在經過兩盤激戰後，穆塞蒂的表現也似乎受到腳傷影響，第三盤他在1局都未能拿下的情況下，遭到阿爾卡拉斯賞了一顆「貝果」，且第4盤第二局也再度被阿爾卡拉斯破發，一口氣被連拿9局，穆塞蒂也因為腳傷不適決定退賽，由阿爾卡拉斯連續兩年挺進到法網男單決賽，距離二連霸僅差最後1勝。

對於以這種方式晉級到男單決賽，阿爾卡拉斯賽後受訪時也坦言相當遺憾，「在這樣的比賽中以這種方式晉級或是取勝並不是一件好事，穆塞蒂是一位偉大的球員，他的紅土賽季表現令人驚艷，他也是少數在所有紅土頂級賽事中都打進到4強的選手，我祝福他早日康復、一切順利。」

阿爾卡拉斯也成為公開賽年代以來五度打進大滿貫男單決賽第五年輕的選手，也是現役球員中的第三人，另兩人為稍晚將在另外一場四強賽登場的約克維奇（Novak Djokovic），以及前俄羅斯球王梅德維夫（Daniil Medvedev）。