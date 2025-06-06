法網／高芙擊退地主黑馬晉級女單決賽 將與莎芭蓮卡爭冠
美國好手高芙今天在法國網球公開賽女單準決賽，以6比1、6比2直落二無情終結地主選手布瓦松在本屆法網的夢幻之旅，接下來將與頭號種子、白俄羅斯的現任球后莎芭蓮卡爭冠。
路透社報導，世界排名第2的高芙（Coco Gauff）今天全神貫注，在中央球場（Court Philippe Chatrier）壓制法國外卡選手布瓦松（Lois Boisson）和主場觀眾，火速贏得這場比賽。
這是高芙2022年輸給波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）屈居亞軍後，生涯第2次闖進法網女單決賽。
斯威雅蒂稍早在另一場準決賽，以6比7（1/7）、6比4、0比6不敵莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），無緣4連霸。
布瓦松世界排名第361，在前幾輪比賽中先後擊敗世界排名第3的美國選手皮古拉（Jessica Pegula），以及俄羅斯好手安德瑞娃（Mirra Andreeva）。但在對戰高芙時，布瓦松彷彿洩了氣。
不過，這名22歲小將仍將贏得改變她職業生涯的69萬歐元（約新台幣2364萬元）獎金。高芙則有機會繼2023年美國網球公開賽後，拿下生涯第2座大滿貫女單冠軍。
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