法網／不敵莎芭蓮卡 斯威雅蒂止步四強無緣4連霸

坐擁4座法國網球公開賽冠軍的波蘭球星斯威雅蒂今天在法網女單四強賽不敵白俄羅斯的現任球后莎芭蓮卡，無緣再闖決賽爭奪4連霸，法網連勝紀錄止步在26場。

路透社報導，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天耗時2小時19分鐘，以7比6（7/1）、4比6、6比0拍倒斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

24歲的斯威雅蒂是2020、2022、2023、2024年法網女單冠軍得主，力爭成為自從1968年網球進入開放年代（Open Era）以來首位法網連續4度封后的選手。

不過莎芭蓮卡的威力對尋求衛冕的斯威雅蒂而言太沉重。

兩年前打進4強是莎芭蓮卡在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）上的最佳戰績。贏過兩座澳洲網球公開賽、一座美國網球公開賽冠軍的她，志在高舉生涯首座法網金盃。

莎芭蓮卡決賽時將迎戰第2種子美國新星高夫（Coco Gauff）和法國選手布瓦松（Lois Boisson）的勝方。