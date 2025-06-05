法網／球王辛納直落三克敵 連2屆闖進男單4強

世界排名第一的義大利好手辛納（Jannik Sinner）今天在法國網球公開賽男單8強賽，以直落三擊敗哈薩克選手巴布利克（Alexander Bublik），連續2屆闖進4強。

法新社報導，辛納在法網中央球場（Court Philippe-Chatrier）以6比1、7比5、6比0直落三克敵，耗時1小時又49分鐘。辛納為本屆法網男單頭號種子，迄今依然一盤未失。

辛納將在下一輪賽事對決坐擁24座大滿貫冠軍的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），或是第3種子德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev），爭奪8日的決賽席位。

辛納現年23歲，坐擁3座大滿貫金盃，有望成為1976年以來首位贏得法網男單冠軍的義大利球員。