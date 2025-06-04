法網／361名的黑馬續寫奇蹟 布瓦松挺進女單4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
法國女網選手布瓦松。 法新社
法國女網選手布瓦松。 法新社

法網女單8強賽今天再爆冷門，世界排名第361名、年僅22歲的地主黑馬布瓦松（Lois Boisson），今天面對第6種子的18歲俄羅斯好手安德瑞娃（Mirra Andreeva），最終再以7：6（8：6）、6：3勝出，成為近14年來首位打進到法網女單4強賽的地主選手。

今年法網僅是布瓦松首度在大滿貫會內賽登場，卻意外成為女單賽場的最大黑馬，在日前16強賽擊敗第3種子的皮古拉（Jessica Pegula）後，已成為近40年來打進到法網女單8強賽世界排名最低的球員。

今天布瓦松也續寫黑馬傳奇，在8強賽面對去年以17歲之齡就在法網打進到4強賽的俄羅斯天才少女安德瑞娃，最終布瓦松勝出，生涯首場大滿貫會內賽就挺進到4強，並獲得滿場觀眾的熱烈歡呼。

「這感覺真的太不可思議了，感謝大家對我的支持，這讓我無法以言語形容。」在將黑馬之旅延續到4強後，布瓦松說：「我覺得我跑得有點多，一開始有點太過緊張，第一盤的賽事讓我拚盡了全力，第二盤開始我有點力不從心，不過我堅持了下來，完成這場比賽。」

布瓦松也成為自1990年的卡普莉亞蒂（Jennifer Capriati）以來，首位生涯首場大滿貫會內賽就挺進到4強的女單球員，也是公開賽年代以來第一位打進法網4強賽的女單外卡選手；布瓦松接下來4強賽則將碰上美國名將高芙（Coco Gauff），高芙今天在8強賽逆轉拍退同胞基斯（Madison Keys）。 

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