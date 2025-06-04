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法網／太快解決對手向觀眾道歉 阿爾卡拉斯：閉眼睛打都行

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯。 路透
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯。 路透

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）只用93分鐘就以6比0、6比1、6比4擊敗美國第12種子保羅（Tommy Paul），連3年挺進法國網球公開賽4強，他自認狀態非常好，形容自己閉著眼睛打也可以。

阿爾卡拉斯打出幾乎完美的比賽，賽後對觀眾笑說，「我甚至閉上眼睛，球也會進，今天的感覺真太不可思議了。我每球都想用100%力量去打，今天就是那種什麼都順的日子，真難以置信。」

阿爾卡拉斯也向觀眾道歉，因為他太快結束比賽，「我知道你們可能想看更多比賽，真的很抱歉，但我必須完成我的工作。」

「這是法網8強，這種比賽從來都不會輕鬆。」阿爾卡拉斯強調，「我和保羅交手過很多次，每次都很艱難，他還曾兩度擊敗我，這讓我一開始就非常專注，他是一位非常優秀的選手。」

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阿爾卡拉斯 法網

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