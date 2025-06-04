快訊

驚險一瞬間！ 高雄天雨轎車「跨欄」衝慢車道 路過騎士吃驚

南韓「從油鍋步入火場」！ 強勢總統李在明對中政策恐踩川普紅線

台灣網紅脫序露內褲！ 香港街頭辣掀裙 恐重罰380萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

法網／直落三輕取保羅 阿爾卡拉斯晉男單4強

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
阿爾卡拉斯。 美聯社
阿爾卡拉斯。 美聯社

西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天晉級法國網球公開賽男單4強，他在這場夜間賽事中僅丟5局，以直落三輕鬆擊敗第12種子美國選手保羅（Tommy Paul）。

法新社報導，阿爾卡拉斯僅花1小時34分鐘便以6比0、6比1、6比4輕取前世界第9的保羅，順利挺進4強，接下來將與義大利選手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）交手。

第8種子穆塞蒂稍早經過4盤激戰，最終以6比2、4比6、7比5、6比2力退第15種子美國選手帝亞佛（Frances Tiafoe），取得晉級資格。

這將是阿爾卡拉斯與穆塞蒂在本賽季紅土場地中的第3次對決。

阿爾卡拉斯在雙方本季對戰中占盡上風，先是在蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters）決賽擊敗這位義大利選手，之後又在羅馬大師賽4強賽中再次勝出，最終奪冠。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

法網

延伸閱讀

法網／約克維奇技壓諾瑞晉8強 100勝入袋史上第2人

法網／辛納直落三擊敗盧布列夫晉8強 本屆一盤未失

法網／約克維奇直落三挺進16強 生涯法網第99勝到手

法網／球王辛納直落三輕取對手 強勢挺進法網16強

相關新聞

法網／直落三輕取保羅 阿爾卡拉斯晉男單4強

西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天晉級法國網球公開賽男單4強，他在這場夜間賽事中僅丟5局，以直落三輕...

法網／斯威雅蒂闖入女單4強 朝連4度封后前進

曾4度在法國網球公開賽女單封后的波蘭女將斯威雅蒂今天以直落2淘汰曾居世界排名第3的烏克蘭對手絲薇托莉娜，晉級最後4強，距...

法網／球后莎芭蓮卡直落二擊敗鄭欽文 女單4強門票到手

白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡今天在法國網球公開賽以直落二擊敗巴黎奧運金牌得主的中國好手鄭欽文，率先晉級女單4強

法網／約克維奇技壓諾瑞晉8強 100勝入袋史上第2人

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天以6比2、6比3、6比2直落三擊敗英國對手諾瑞（Cameron ...

法網／辛納直落三擊敗盧布列夫晉8強 本屆一盤未失

義大利好手辛納今天以6比1、6比3、6比4直落三擊敗俄羅斯對手盧布列夫，強勢挺進法國網球公開賽男子單打8強，對爭冠群雄下...

法網／美俄雙姝齊破對手 高芙、安德瑞娃闖進法網8強之林

美國網球新星高芙（Coco Gauff）今天和俄羅斯好手安德瑞娃（MirraAndreeva）在法國網球公開賽聯袂晉級，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。