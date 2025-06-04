法網／直落三輕取保羅 阿爾卡拉斯晉男單4強

西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天晉級法國網球公開賽男單4強，他在這場夜間賽事中僅丟5局，以直落三輕鬆擊敗第12種子美國選手保羅（Tommy Paul）。

法新社報導，阿爾卡拉斯僅花1小時34分鐘便以6比0、6比1、6比4輕取前世界第9的保羅，順利挺進4強，接下來將與義大利選手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）交手。

第8種子穆塞蒂稍早經過4盤激戰，最終以6比2、4比6、7比5、6比2力退第15種子美國選手帝亞佛（Frances Tiafoe），取得晉級資格。

這將是阿爾卡拉斯與穆塞蒂在本賽季紅土場地中的第3次對決。

阿爾卡拉斯在雙方本季對戰中占盡上風，先是在蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters）決賽擊敗這位義大利選手，之後又在羅馬大師賽4強賽中再次勝出，最終奪冠。