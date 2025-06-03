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法網／球后莎芭蓮卡直落二擊敗鄭欽文 女單4強門票到手

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
莎芭蓮卡(右)擊敗鄭欽文。 新華社
莎芭蓮卡(右)擊敗鄭欽文。 新華社

白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡今天在法國網球公開賽以直落二擊敗巴黎奧運金牌得主的中國好手鄭欽文，率先晉級女單4強。

法新社報導，第1種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以7比6（7/3）、6比3拍倒第8種子鄭欽文，下一場比賽將迎戰坐擁4座法網金盃的波蘭好手斯威雅蒂（IgaSwiatek），或烏克蘭女將絲薇托莉娜（ElinaSvitolina）的勝方，爭奪決賽門票。

27歲的莎芭蓮卡首盤打到搶七才驚險勝出。鄭欽文上個月曾在同為紅土球場的義大利公開賽（ItalianOpen）8強賽擊敗莎芭蓮卡。

莎芭蓮卡賽後表示：「上次對戰時我相當疲憊。今天我精力充沛、準備好奮戰，放手一搏力拚。」

莎芭蓮卡兩年前曾打進法網4強，那是她在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）上的最佳戰績。不過上個月稱霸馬德里公開賽（Madrid Open）的她，感覺自己準備好這次會一路挺進到最後。

「任誰都想要高舉那座漂亮獎盃，我希望自己的表現比上次更好。」

莎芭蓮卡贏過兩座澳洲網球公開賽、一座美國網球公開賽冠軍，正追逐生涯首座法網金盃。

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