法網／辛納直落三擊敗盧布列夫晉8強 本屆一盤未失
義大利好手辛納今天以6比1、6比3、6比4直落三擊敗俄羅斯對手盧布列夫，強勢挺進法國網球公開賽男子單打8強，對爭冠群雄下馬威，而且他在本屆法網至今一盤未失。
法新社報導，大會第17種子盧布列夫（Andrey Rublev）原本被視為辛納（Jannik Sinner）在晉級路上一大考驗，然而世界排名第1的辛納展現球王氣勢，順利挺進法網8強。
辛納賽後說道：「戰況可能會急轉直下，尤其是5盤3勝制，可能會打很久。我很高興3盤就結束。」
坐擁3座大滿貫賽金盃的辛納於本屆法網至今一盤未失，有望成為1976年以來首位贏得法網男單冠軍的義大利球員。
辛納接下來將於8強賽出戰哈薩克選手巴布利克（Alexander Bublik）。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言