法網／辛納直落三擊敗盧布列夫晉8強 本屆一盤未失

義大利好手辛納今天以6比1、6比3、6比4直落三擊敗俄羅斯對手盧布列夫，強勢挺進法國網球公開賽男子單打8強，對爭冠群雄下馬威，而且他在本屆法網至今一盤未失。

法新社報導，大會第17種子盧布列夫（Andrey Rublev）原本被視為辛納（Jannik Sinner）在晉級路上一大考驗，然而世界排名第1的辛納展現球王氣勢，順利挺進法網8強。

辛納賽後說道：「戰況可能會急轉直下，尤其是5盤3勝制，可能會打很久。我很高興3盤就結束。」

坐擁3座大滿貫賽金盃的辛納於本屆法網至今一盤未失，有望成為1976年以來首位贏得法網男單冠軍的義大利球員。

辛納接下來將於8強賽出戰哈薩克選手巴布利克（Alexander Bublik）。