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法網／美俄雙姝齊破對手 高芙、安德瑞娃闖進法網8強之林

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導
高芙。 法新社
高芙。 法新社

美國網球新星高芙（Coco Gauff）今天和俄羅斯好手安德瑞娃（Mirra Andreeva）在法國網球公開賽聯袂晉級，高芙更是連續第5度闖進女單最後8強之林。

法新社報導，世界排名第二的高芙以6比0、7比5直落二輕取大會第20種子俄羅斯對手亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova），繼續向個人首座法網金杯與生涯第二座大滿貫賽錦標邁進。

2022年屈居法網亞軍的高夫賽後表示：「這場比賽很艱難。坦白說，我認為自己整場的表現很棒。」

大會第6種子安德瑞娃同樣以直落二取勝，她以6比3、7比5淘汰好友兼練球搭檔卡薩金娜（DariaKasatkina），遏阻了卡薩金娜的反撲企圖。世界排名第17的卡薩金娜已從俄羅斯轉籍，如今代表澳洲出賽。

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