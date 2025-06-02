法網／力退丹麥小將挺進8強 第8種子穆塞蒂：為自己感到驕傲

法國網球公開賽逐漸進入精采的最後階段，名列第8種子的義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）今天在晚場賽事表現出色，經過4盤激戰擊敗丹麥小將魯內（Holger Rune）晉級男單8強。

綜合法新社與路透社報導，穆塞蒂耗時3小時18分鐘，最終以7比5、3比6、6比3、6比2的成績擊敗第10種子魯內。

穆塞蒂在場上表示：「真是不可思議，昨晚我還夢到自己能有這樣的表現。我一定要提升自己的水準，因為霍格爾（Holger，魯內的名字）是位出色的球員。」

這是穆塞蒂職業生涯首次晉級法網8強，他在賽後補充說：「我努力拚戰並為自己感到驕傲。」

穆塞蒂賽後以義大利語向在場的球迷致意：「所有在巴黎的義大利球迷們，大家顯然熬夜到很晚，你們的支持非常重要，幫助我突破極限。」

對魯內來說，這又是一次在大滿貫賽事中輸給世界排名前10的選手，讓他無緣第3次殺入法網8強。

23歲的穆塞蒂接下來將與第15種子的美國選手提亞佛（Frances Tiafoe）爭奪4強席位，提亞佛在稍早的比賽中以直落3擊敗德國選手阿特麥爾（DanielAltmaier）。

穆塞蒂本季在紅土球場表現極佳，他在法網前的3場主要熱身賽中都至少打進4強。