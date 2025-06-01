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法網／史維托莉娜爆冷淘汰鮑里尼 闖進女單8強

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
史維托莉娜。 法新社
史維托莉娜。 法新社

烏克蘭好手中維托莉娜今天於法國網球公開賽女單第4輪面臨苦戰，她先丟了首盤，之後又驚險化解3個賽末點危機，最終逆轉淘汰去年法網亞軍義大利名將鮑里尼，成功晉級8強戰。

大會第13種子史維托莉娜（Elina Svitolina）在法網女單16強戰上演逆轉戲碼，以4比6、7比6（8比6）、6比1爆冷擊敗女單世界排名第4的鮑里尼（Jasmine Paolini）。

現年30歲的史維托莉娜賽後表示：「今天比賽非常難打，潔絲明（鮑里尼）打得相當好。這對我而言真的很艱辛，但我很高興自己能保持冷靜，奮戰到最後一分。」

史維托莉娜過去在法網從未打進4強；自從12年前首次角逐法網以來，她曾4度止步8強。

她的8強戰對手，將是尋求創紀錄女單4連霸的波蘭球星斯威雅蒂（Iga Swiatek）與曾奪下溫布頓網球錦標賽后冠的哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）之役的勝方。

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