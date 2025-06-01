法網／辛納與茲韋列夫晉級 皮古拉與安德瑞娃闖16強

世界球王辛納與去年的亞軍茲韋列夫今天雙雙挺進法國網球公開賽男單16強；美國女網選手皮古拉與俄羅斯天才少女安德瑞娃也晉級，確保她們的法網賽程持續進入第2週。

法新社報導，塞爾維亞名將喬科維奇（NovakDjokovic）今天稍晚在中央球場（Court PhilippeChatrier）對上打入會內賽的奧地利選手米索利奇（Filip Misolic），追求破紀錄的第25座大滿貫金盃之際，歐洲冠軍聯賽（Champions League）也剛好舉行比賽。

但就在義甲勁旅國際米蘭（Inter Milan）與法甲球隊巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）爭奪歐洲足球俱樂部最高榮譽的幾個小時前，義大利好手辛納（JannikSinner）便以6比0、6比1、6比2直落三，勢如破竹地拍落世界排名第34名的捷克選手萊赫茨卡（JiriLehecka）。

3度贏得大滿貫冠軍的辛納下一戰將迎戰俄羅斯選手盧布列夫（Andrey Rublev）。盧布列夫在法國選手費斯（Arthur Fils）昨天因傷退賽後自動晉級到第4輪。

辛納說：「安德烈（盧布列夫名）是一位非常出色的選手。我必須專注應戰。他已經充分休息過了。讓我們拭目以待。」

在去年決賽敗給西班牙好手艾卡拉茲（CarlosAlcaraz）的第3種子茲韋列夫（Alexander Zverev）今天在中央球場以6比2、7比6（7/4）、6以1擊敗漢堡公開賽冠軍科博利（Flavio Cobolli）。

茲韋列夫說：「這座球場對我來說非常特別。我在這座球場留下我這一生中最棒的回憶，但也有一些最糟糕的回憶。」茲韋列夫在2022年法網4強賽對上西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）時，曾嚴重扭傷腳踝。

女單賽事方面，列為第3種子的美國好手皮古拉（Jessica Pegula）以3比6、6比4、6比2擊敗

捷克選手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），晉級16強。

去年在美國公開賽贏得亞軍的皮古拉，下一戰將在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）對上排名第361名、名不見經傳的選手布瓦松（Lois Boisson）。布瓦松是在法網征戰的最後一位法國選手。

稍早，18歲的俄羅斯好手安德瑞娃（MirraAndreeva）以6比3、6比1直落二拍落哈薩克選手普汀塞娃（Yulia Putintseva），挺進16強。

第6種子安德瑞娃僅花78分鐘就淘汰普汀塞娃，下一戰將對上排名第17名的卡薩金娜（DariaKasatkina）。

卡薩金娜已從俄羅斯轉籍，如今代表澳洲出賽。她在第3輪以6比1、7比5直落二，擊敗第10種子的西班牙選手巴多薩（Paula Badosa）。