法網／謝淑薇也無緣16強 我國三女雙好手同日吞敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇（右）與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（左）搭檔。（新華社）
謝淑薇（右）與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（左）搭檔。（新華社）

法國網球公開賽女雙第2輪賽事，我國一姊謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），今天遭遇拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）／西斯可娃（Anna Siskova），最終以4：6、2：6爆冷敗下陣來，連續兩年於二輪止步。

謝淑薇與奧斯塔朋科今年初在澳網一路殺進到女雙決賽，最終以亞軍成績作收，而兩人這次法網再度合拍，並以女雙第三種子身份登場，在首輪就打到決勝盤才勝出後，今天兩人在第二輪賽事又陷入苦戰。

面對過去在法網還不曾打進過第三輪的新組合拉希莫娃／西斯可娃，謝淑薇／奧斯塔朋科在首盤就被對手3度打破發球局，儘管在第8、10局合計化解對手4個盤末點，但仍是以4：6讓出首盤。

第二盤拉希莫娃／西斯可娃乘勝追擊開盤就率先破發，並且在第7局再度破發後取得5：2聽牌，儘管第8局謝淑薇／奧斯塔朋科化解了對手前2個賽末點，但最終仍是以2：6敗下陣來，我國三位女雙好手謝淑薇、詹皓晴吳芳嫺同日止步於女雙第二輪，台將賽程也全數落幕。

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