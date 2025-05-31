法網／吳芳嫺、詹皓晴女雙次輪止步 謝淑薇成最後希望

我國網球好手吳芳嫺、詹皓晴，今天在法網女雙賽場分頭進擊，其中詹皓晴與墨西哥搭檔奧爾摩斯（Giuliana Olmos），在與美國李安（Ann Li）／義大利布隆澤蒂（Lucia Bronzetti）之戰苦戰3盤後，最終以7：6（7：4）、5：7、6：7（5：10）敗下陣來，止步於第二輪。

詹皓晴去年法網在女雙第三輪止步，今年她改與墨西哥奧爾摩斯搭檔出擊，卻在前兩輪賽事都陷入苦戰，在首輪面對美國凱斯勒（Mccartney Kessler）／荷蘭拉門斯（Suzan Lamens）就打到三盤，且決勝盤一路拚戰到搶十局才勝出後，今天面對李安／布隆澤蒂又打到決勝盤才分出勝負。

在前兩盤雙方一路拉鋸並各下一城後，決勝盤兩組人馬又一路拉鋸到6：6平手後進入搶十局，最終美義組合在局末拉開差距，以7：6（10：5）勝出，詹皓晴／奧爾摩斯則止步於第二輪。

至於吳芳嫺與中國大陸蔣欣玗，今天則是在女雙第二輪碰上哈薩克達妮莉娜（Anna Danilina）／塞爾維亞克魯妮琪（Aleksandra Krunic），最終則以4：6、3：6敗下陣來，同樣止步於第二輪，台將賽程也將僅剩下謝淑薇一人。