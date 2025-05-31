聽新聞
0:00 / 0:00
法網／跨季10連勝緊追蠻牛紀錄 阿爾卡拉斯連兩輪遇亂流不開心
今年將挑戰法網男單衛冕的前西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天在男單第3輪賽事以6：1、6：3、4：6、6：4拍退波士尼亞選手德祖赫（Damir Dzumhur），成為繼納達爾後最年輕在法網拉出雙位數連勝的球員，不過他卻直言連續兩輪賽事都遭遇亂流，讓他面臨嚴重打擊。
年僅22歲的阿爾卡拉斯去年首度在法網高捧金盃，也是他生涯的第三座大滿貫冠軍，而今年他也以衛冕身份再度站上法網賽場，不過繼第二輪面對馬洛桑（Fabian Marozsan）在第二盤被對手拿下後，今天又在第3盤失守。
賽後阿爾卡拉斯也直言確實遇到不小的打擊，「我今天遭到很大的打擊，在前兩盤我控制了局面，但他之後打得更深、更有侵略性，這對我來說比賽變得愈來愈困難，但這就是為何贏得大滿貫是如此困難的原因，因為你必須保持三、四個小時的專注。」
阿爾卡拉斯在今天取勝後，已經在法網拉出一波跨季10連勝，成為繼納達爾（Rafael Nadal）後最年輕在法網取得雙位數連勝的選手，而他生涯17次參與大滿貫賽事，已經有12次打進到第二周賽程，同樣寫下自2008年的納達爾以來最年輕的球員紀錄。
而阿卡爾拉斯下一場比賽也將不輕鬆，他將對上美國好手謝爾頓（Ben Shelton），雙方過去曾兩度交手都是由阿爾卡拉斯拿下勝利，但還不曾有過在紅土賽的交手紀錄，謝爾頓說：「與衛冕冠軍在16強交手，我認為將會是一個非常棒的機會與經歷。」
包括謝爾頓在內，今年法網16強賽將至少有3位美國好手將登場，包括了帝亞佛（Frances Tiafoe）與保羅（Tommy Paul），而從會外賽闖入的21歲年輕好手奎因（Ethan Quinn）今天也將在32強賽登場。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言