快訊

紐時：馬斯克輔選川普期間服用太多K他命 致膀胱受損

1張圖看端午節天氣 明起慎防大雷雨 下周二午後鋒面到

虛擬幣洗錢成國安問題！檢察官稱規模動輒百億 足以影響台幣匯率

法網／鮑里尼闖女單16強 台灣選手混雙首輪止步

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導

義大利女將鮑里尼（Jasmine Paolini）今天在法國網球公開賽第3輪以6比4、6比1，打敗烏克蘭選手斯塔羅杜布采娃（YuliiaStarodubtseva），晉級女單16強。

法新社報導，鮑里尼是本屆法網第4種子，也是去年溫布頓網球錦標賽與法網的女單亞軍。

她在本屆法網16強的對手將是第13種子、烏克蘭選手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）與美國好手培拉（Bernarda Pera）之間的勝方。

另外，名列第8種子、巴黎奧運女單冠軍的中國選手鄭欽文，稍早以6比3、6比4擊退加拿大青少女對手姆波科（Victoria Mboko），晉級16強。她將在16強對決第19種子的俄羅斯女將薩姆索諾娃（LiudmilaSamsonova）。

此外，法網混雙第1輪，台灣女子好手吳芳嫺今天與荷蘭選手佛畢克（Sem Verbeek），以6比7（5比7）、2比6，不敵中國女將蔣欣玗與美國選手蓋洛威（Robert Galloway）的組合。

此外，台灣女將詹皓晴與摩納哥的奈斯（HugoNys）在混雙第1輪，以4比6、3比6，被第3種子的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）與瓦瓦索里（AndreaVavassori）淘汰。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

法網

延伸閱讀

法網／斯威雅蒂晉級16強 離4連霸更進一步

法網／鄭欽文直落二擊退加拿大小將 率先闖進法網16強

法網／球后莎芭蓮卡直落二克敵 輕鬆晉級法網女單16強

新加坡羽賽／狀態火熱 葉宏蔚與詹又蓁連兩周挺進混雙4強

相關新聞

法網／鄭欽文直落二擊退加拿大小將 率先闖進法網16強

去年巴黎奧運網球女單金牌得主、中國好手鄭欽文今天在法國網球公開賽以6比3、6比4擊退加拿大青少女對手姆波科（Victor...

法網／球后莎芭蓮卡直落二克敵 輕鬆晉級法網女單16強

來自白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡今天於法國網球公開賽女單第3輪，以6比2、6比3直落二輕取塞爾維亞女將達尼洛薇琪，成功晉級...

法網／約克維奇退地主好手晉級 卻被巴黎車潮嚇出冷汗

前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在法網男單第二輪賽事以直落三擊敗地主好手穆特（Corentin M...

法網／直落三擊敗地主選手 約克維奇挺進第3輪

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在法國網球公開賽男單第2輪以6比3、6比2、7比6（7比1）...

法網／球王辛納直落三擊敗賈斯克 挺進男單32強

球王辛納（Jannik Sinner）今天在法國網球公開賽男單次輪以6比3、6比0、6比4擊敗法國老將賈斯克（Richa...

法網／謝淑薇女雙首輪苦戰險勝 葛藍喬安娜惜敗2輪止步

法國網球公開賽女雙首輪賽事，我國一姐謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），今天遭遇匈牙利邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。