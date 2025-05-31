法網／斯威雅蒂晉級16強 離4連霸更進一步
波蘭好手斯威雅蒂今天在法網女單第3輪以6比2、7比5直落二，擊敗羅馬尼亞選手克里斯蒂安（Jaqueline Cristian），晉級16強。
法新社等媒體報導，斯威雅蒂（Iga Swiatek）目前在法網已取得24連勝，她尋求成為繼法國女網傳奇人物蘭格倫（Suzanne Lenglen）之後，102年以來首位在法網4連霸的女單選手。
斯威雅蒂下一輪比賽將對決哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina），或是拉脫維亞選手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。
奧斯塔朋科過去對上斯威雅蒂的勝率為6戰全勝。
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