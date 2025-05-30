法網／鄭欽文直落二擊退加拿大小將 率先闖進法網16強
去年巴黎奧運網球女單金牌得主、中國好手鄭欽文今天在法國網球公開賽以6比3、6比4擊退加拿大青少女對手姆波科（Victoria Mboko），率先搶到晉級16強門票。
法新社報導，本屆法網名列第8種子的鄭欽文去年拿下奧運冠軍後，今年在法網已經連贏9場比賽。
這是鄭欽文生涯第2度打進法網最後16強，她的下一位對手將是名列第19種子的俄羅斯女將薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）或烏克蘭好手雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）的勝方。
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