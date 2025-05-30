法網／球后莎芭蓮卡直落二克敵 輕鬆晉級法網女單16強

來自白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡今天於法國網球公開賽女單第3輪，以6比2、6比3直落二輕取塞爾維亞女將達尼洛薇琪，成功晉級16強。

法新社報導，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在陽光普照的法網中央球場（Court Philippe-Chatrier）僅耗時79分鐘，就擊敗女單世界排名第34的達尼洛薇琪（Olga Danilovic）。

現年27歲的莎芭蓮卡挺進16強，將對決大會第16種子、美國選手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），兩人要爭奪8強門票。

莎芭蓮卡目前坐擁2座澳洲網球公開賽女單冠軍及1座美國網球公開賽后冠，但法網迄今最佳成績是闖進4強。