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法網／約克維奇直落三擊敗地主選手 挺進法網第3輪

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導
約克維奇法網晉級第3輪。美聯社
約克維奇法網晉級第3輪。美聯社

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在法國網球公開賽男單第2輪以6比3、6比2、7比6（7比1），直落3盤擊敗法國選手穆特（Corentin Moutet）晉級第3輪。

法新社報導，約克維奇是24座大滿貫金盃得主，若在這屆法網稱王，將締造新紀錄。

他在第2輪的賽事中即使需要醫療暫停，治療腳上水泡，但力戰3小時5分鐘後，仍淘汰掉穆特。穆特未把握住第3盤出現的盤末點，後來在搶七決勝局失利並輸球。

約克維奇在第3輪將對上奧地利選手米索利奇（FilipMisolic）。

約克維奇賽後表示，「我覺得整體而言，我打得很好」。他也說：「我在羅蘭蓋洛斯球場（RolandGarros）出賽時更有信心，感覺也更好，希望能保持這個狀態」。

38歲的約克維奇上週剛拿下日內瓦公開賽（GenevaOpen）男單冠軍，成為史上第3位拿下100座ATP單打冠軍的男網好手。

至於女子單打部分，名列大會第2種子、拿下2022年法網女單亞軍的美國小將高夫（Coco Gauff）也順利晉級第3輪。

儘管她在第2輪比賽中發球表現不穩定，但仍以6比2、6比4，打敗去年奪得法網青少年組女單冠軍的捷克選手瓦倫托娃（Tereza Valentova）。

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約克維奇 法網

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