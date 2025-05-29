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法網／謝淑薇女雙首輪苦戰險勝 葛藍喬安娜惜敗2輪止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇（右）與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（左）搭檔。（新華社）
謝淑薇（右）與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（左）搭檔。（新華社）

法國網球公開賽女雙首輪賽事，我國一姐謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），今天遭遇匈牙利邦達爾（Anna Bondar）／比利時米內恩（Greet Minnen），最終在苦戰三盤後以6：3、3：6、7：6（10：3）勝出挺進到第二輪賽事。

今年法網我國共有三位女雙好手參賽，其中吳芳嫺與詹皓晴在昨天已與各自的搭檔攜手度過頭關，今天輪到兩屆法網女雙冠軍謝淑薇登場，她去年與梅騰絲搭檔卻在女雙第二輪就爆冷出局，今年則是改與奧斯塔朋科合拍，力拚生涯第三冠。

在今天的首輪賽事中，兩人碰上曾兩度打進到法網八強賽的邦達爾／米內恩，在首盤賽事中，謝淑薇／奧斯塔朋科在第4局率先破發，以6：3先下一城。

相較於第一盤雙方幾乎都能保住自己發球局，第二盤兩組人馬卻上演破發大戰，雙方在前8局就5度破發，最終邦達爾／米內恩以6：3扳平戰局。

不過決勝盤謝淑薇／奧斯塔朋科重新調整後開盤連拿5局，包括2度破發，一度取得5：0的聽牌優勢，但接下來卻被對手連追5局扳平，雙方也拉鋸到搶十大戰，最終謝淑薇／奧斯塔朋科以7：6（10：3）辛苦勝出，晉級女雙第二輪。

我國女單一姐葛藍喬安娜在日前拿下生涯在大滿貫會內賽首勝後，今天的第二輪則是碰上世界排名第31名的哈薩克好手普汀塞娃（Yulia Putintseva）。

在首盤賽事中葛藍喬安娜雖然一度落後，但盤中成功化解對手兩個盤末點，還將比賽帶入搶七局，只可惜搶七局遭到對手逆轉，以6：7（5：7）讓出首盤；第二盤普汀塞娃則是乘勝追擊，以6：3拿下勝利，葛藍喬安娜雖然止步於第二輪，仍創下個人大滿貫生涯最佳成績。

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