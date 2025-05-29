法網／帶傷上陣爆冷止步第二輪 挪威好手批制度：像老鼠賽跑

挪威好手魯德（Casper Ruud）名列2025法國網球公開賽男單第7種子，沒想到第二輪就以6比2、4比6、1比6、0比6爆冷不敵葡萄牙選手波黑斯（Nuno Borges），魯德賽後批評ATP（男子職業網協）的制度。

目前ATP巡迴賽有「強制參賽」規定，要求排名前幾的球員必須參加固定數量比賽，每年必須參加9場ATP1000大師賽中的8場，唯一例外是蒙地卡羅。

魯德批評這項制度，逼球員帶傷也要出賽，「傷勢其實從紅土賽季開始就一直困擾著我，紅土賽季節奏非常緊湊，我選擇硬撐，靠消炎藥和止痛藥控制多少有點幫助，但效果還不夠。」

魯德坦言現在終於有時間休息和養傷，他指出在ATP巡迴賽期間請假養傷不容易，「這排名制度就像一場老鼠賽跑，會覺得自己被迫參加比賽，因為ATP設下很多強制規定。」

魯德錯過蒙地卡羅站，帶傷參加羅馬大師賽，奪下生涯首座ATP1000大師賽冠軍。魯德解釋自己帶傷出戰的原因，「你會覺得不出賽就會失去很多，包括金錢、積分、排名，還有參賽機會。這系統值得討論，明知道自己有傷，又不得不上場，也許該把名額讓給其他人。」