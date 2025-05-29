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法網／莎芭蓮卡第2輪橫掃瑞士對手 朝首度進決賽邁進

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導
白俄羅斯好手莎芭蓮卡。 路透社
白俄羅斯好手莎芭蓮卡。 路透社

法國網球公開賽（French Open）本屆女單第1種子、白俄羅斯好手莎芭蓮卡今天在第2輪比賽延續橫掃氣勢，以6比3、6比1輾壓瑞士對手泰契曼（Jil Teichmann），順利晉級。

法新社報導，手握3座大滿貫賽金盃的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）本屆法網到目前為止只丟過5局，她期盼生涯能首度打進法網決賽。

現年27歲的莎芭蓮卡今天首盤第3局意外遭到破發，但她迅速重振旗鼓贏得首盤。第2盤她強勢以4比0領先，直到最後對手也無力逆轉頹勢。

莎芭蓮卡接下來將與世界排名第34的塞爾維亞女將達尼洛薇琪（Olga Danilovic）對戰，爭奪16強門票。

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莎芭蓮卡 法網

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