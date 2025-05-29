法網／斯威雅蒂直落二克敵 晉級第3輪
法國網球公開賽（French Open）女單衛冕冠軍、波蘭好手斯威雅蒂今天在第2輪比賽以直落二擊敗前美網冠軍、英國女將拉杜卡努（Emma Raducanu），晉級第3輪賽事。
法新社報導，斯威雅蒂（Iga Swiatek）以6比1、6比2克敵，比賽耗時79分鐘。她下一場將對決捷克女將貝萊克（Sara Bejlek）或羅馬尼亞選手克里斯蒂安（Jaqueline Cristian），爭奪16強席位。
斯威雅蒂尋求成為繼法國女網傳奇人物蘭格倫（Suzanne Lenglen）之後，102年以來首位在法網4連霸的女單選手。
現年23歲的斯威雅蒂目前世界排名雖已掉到第5，但她迄今在法網已經23連勝。
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