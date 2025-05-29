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法網／男單衛冕冠軍阿爾卡拉斯克服亂流 挺進第3輪

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導
西班牙名將阿爾卡拉斯。 歐新社
西班牙名將阿爾卡拉斯。 歐新社

法國網球公開賽（French Open）男單衛冕冠軍西班牙名將阿爾卡拉斯今天在第2輪比賽一度遭遇亂流，所幸最後以6比1、4比6、6比1、6比2擊敗匈牙利好手馬洛桑，晉級第3輪。

法新社報導，目前世界排名第2的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天首盤勢如破竹，第2盤卻遭到馬洛桑（Fabian Marozsan）逆轉。幸好他迅速找回自己在紅土場上的優異狀態，以橫掃姿態再奪2盤拿下勝利。

阿爾卡拉斯賽後在場上受訪時說：「這是場很棒的比賽。我開始的狀態相當不錯，信心滿滿；第2盤他（馬洛桑）開始打得比我好，沒太多失誤，使得要應付他的打法有點困難。」

阿爾卡拉斯下一場比賽的對手，將是地主希望姆佩奇裴里卡爾（Giovanni Mpetshi Perricard）或波士尼亞選手德祖赫（Damir Dzumhur）的勝方。

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阿爾卡拉斯 法網

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