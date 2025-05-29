法網／台將葛藍喬安娜會內賽首役告捷 憑信心備戰第2輪

台英混血網球女將葛藍喬安娜在本屆法國網球公開賽女單賽事順利闖過頭關，她告訴法新社，在克服嚴重傷病，獲得大滿貫會內賽初登場資格後，她將靠自信備戰第2輪比賽。

法新社報導，葛藍喬安娜目前女單世界排名第175名，她上週順利通過法網資格賽後，在首輪3盤大戰中擊敗美國好手沃莉內茨（Katie Volynets），贏得她生涯中大滿貫會內賽首勝。

葛藍喬安娜的青少年賽生涯看來一片光明，甚至曾贏過日後於巴黎奧運奪下女單金牌的中國選手鄭欽文。然而她的成人賽生涯開局跌宕起伏，因傷病缺席去年大部分賽事，並掉出女單世界排名前500名。

但葛藍喬安娜努力恢復健康，並打消所有對她是否能繼續征戰的疑慮。

葛藍喬安娜現在打進法網第2輪賽事，將對上第32號種子、曾居世界排名第20的哈薩克女將普汀塞娃（Yulia Putintseva）。

葛藍喬安娜說：「我會嘗試以最佳方式盡可能把自己準備好，並對自己抱持信心。」

「這就是我這整週一直在做的事情。我相信自己，希望這能讓我發揮出自己最佳的網球水準。」

今年23歲的葛藍喬安娜，8歲起開始打網球，10歲回到媽媽的故鄉台灣唸書，從小就到世界各地參賽，養成葛藍喬安娜獨立成熟的個性。

她表示，選擇代表台灣而非英國對她而言是很自然的決定。

葛藍喬安娜說明：「我沒有真的認真考慮過（選擇自己的運動國籍），我的父母也沒有。」

她還提到：「我確實記得自己12歲時觀看倫敦奧運，看到中華台北隊（台灣隊）走出來，隊伍規模相當小。」

「因此我告訴我的父母，這支隊伍那麼小，我希望未來能代表他們（出賽）。」