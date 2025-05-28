法網／吳芳嫺女雙首輪成功復仇 詹皓晴苦戰3盤也晉級

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吳芳嫺。圖／聯合報系資料照片
吳芳嫺。圖／聯合報系資料照片

法國網球公開賽今天展開女雙首輪賽事，其中第10種子的吳芳嫺／中國大陸蔣欣玗遭遇哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio）／美國柏克絲（Alycia Parks），最終僅花68分鐘就以6：4、6：1輕鬆勝出，吳芳嫺將是生涯第二度挺進到法網第二輪賽事。

吳芳嫺去年法網與大陸朱琳搭擋，在女雙首輪就止步，今年她則是與同樣來自大陸的蔣欣玗攜手出擊，兩人今年3月底在邁阿密名人賽闖進到4強賽，法網前的史特拉斯堡女網賽也再度打進到4強，這次法網兩人則是以女雙第10種子身份出賽。

今天也是吳芳嫺繼去年美網首輪後，再度碰上歐索里奧／柏克絲，雙方在首盤前段就展開破發大戰，不過海峽組合在第1、5局兩度破發後佔得先機，以6：4先下一城，第二盤吳芳嫺／蔣欣玗更是秋風掃落葉連續擊破對手4次發球局，以6：1拿下勝利，挺進到女雙第二輪。

至於我國另外一位女雙好手詹皓晴，今天與墨西哥搭擋奧爾摩斯（Giuliana Olmos），在女雙首輪遭遇美國凱斯勒（Mccartney Kessler）／荷蘭拉門斯（Suzan Lamens），在首盤率先以6：3拿下後，第二盤則是讓對手以7：5扳平，決勝盤雙方更是一路拉鋸到搶七時，還受到巴黎當地雨勢影響比賽一度中斷，最終詹皓晴／奧爾摩斯就以7：6（10：8）辛苦勝出，晉級到第二輪。

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