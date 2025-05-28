法網／約克維奇帶奧運獎牌照出賽 對手讚他像在打遊戲

前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在昨天重返法網主球場，去年他在此場地先是於法網8強賽因膝傷退賽，但8月又在同場地奪下個人生涯首面奧運金牌，讓他帶著複雜的心情回到法網主球場出賽，並且輕鬆擊落美國好手麥唐納（Mackenzie McDonald），讓對手都直呼約克維奇這場比賽贏得就像是在打遊戲一般。

曾3度在法網掄元的約克維奇，今年第21度站上法網會內賽舞台，並且在男單首輪賽事面對麥唐納贏得是輕鬆寫意，3盤賽事不到2小時就以三個6：3勝出。

談到去年在法網主球場的複雜經歷時，約克維奇賽後說：「我仍然記得去年的奧運會，這是我最後一次來到這邊，那個感受還是非常強烈，雖然這次我沒有帶著獎牌前來，但我的包包裡有一張獎牌的照片，獎牌現在放在我爸爸那邊，因為他比我更愛那一塊獎牌，所以我把它給了我爸爸。」

談到約克維奇今天的表現，對手麥唐納賽後也直言自己輸得是甘拜下風，「這對他來說就像是在打一場電動遊戲，他能做到的事情太多了，我甚至不知道他是否有拿出最好的表現，或者是用全力打，如果我能把他推到不同的高度，我相信他會主動提出。」

在首輪賽事中，約克維奇面對麥唐納共打出32記致勝球，並且只出現20次非受迫性失誤，包括在第二盤麥唐納在取得個人第一次破發機會時，也遭到約克維奇連拿3分化解，麥唐納說：「我是一名競爭者，輸球總讓我感到痛苦，但在球場上與約克維奇交手的經驗，將成為我永生難忘的記憶。」