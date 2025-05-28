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法網／葛藍喬安娜會內賽開胡 台灣女單近5年首勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

我國網球女單好手葛藍喬安娜，本周首度站上大滿貫女單會內賽舞台，今天凌晨她迎戰世界排名第65名的美國好手沃利內茨（Katie Volynets），最終以6：3、3：6、6：4勝出，成為繼2020年的謝淑薇後，再一位在法網女單會內賽取勝的我國好手。

23歲的葛藍喬安娜，本周單打世界排名175名，在上周登場的法網女單會外賽中，她一路過關斬將，最終順利搶下生涯首張大滿貫會內賽門票，而今天凌晨登場的會內賽首輪，葛藍喬安娜則是碰上同年紀、世界排名第65名的美國好手沃利內茨，她過去3年挑戰法網會內賽有2度在第二輪止步。

雙方今天交手在首盤前段就上演激烈的破發大戰，最終葛藍喬安娜在前6局就3度打破對手發球局的情況下，以6：3先下一城，不過第二盤雙方則是都久攻不下對手的發球局，僅有沃利內茨在第4局成功破發，並以6：3扳平戰局。

決勝盤沃利內茨乘勝追擊開盤後連下3局，不過葛蘭喬安娜在接下來的7局賽事中僅再丟失1局，其中包括3度破發得手，以6：4拿下勝利，生涯首度大滿貫會內賽將延續拚戰到第二輪賽事，也成為繼2020年的謝淑薇後，再一位在法網女單會內賽取勝的選手。

而第二輪葛藍喬安娜的對手將是世界排名第31名的哈薩克好手普汀塞娃（Yulia Putintseva），她生涯曾兩度闖進到法網8強賽。

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