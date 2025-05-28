法網／約克維奇旗開得勝 直落三輕取美國對手晉級次輪

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導
塞爾維亞網球名將約克維奇。 路透社
塞爾維亞網球名將約克維奇。 路透社

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在法網男單首輪，以直落三輕取美國好手麥唐納（Mackenzie McDonald），前進次輪賽事，挑戰拿下生涯第25座大滿貫冠軍。

法新社報導，約克維奇上週末剛在日內瓦公開賽（Geneva Open）男單決賽擊敗波蘭對手胡爾卡奇，成為史上第3位拿下100座ATP單打冠軍的男網好手。

在今天這場賽事中，約克維奇不到2小時就以6比3、6比3、6比3，擊敗世界排名98的麥唐納，進入法網男單64強賽。

約克維奇之前坦承，隨著他即將邁入40歲，他已進入職業生涯的新階段。約克維奇2023年在美國網球公開賽稱王，抱回生涯第24座大滿貫冠軍，追平寇特（Margaret Court）的史上最佳紀錄。

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