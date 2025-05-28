法網／高芙直落二克敵 女單首輪旗開得勝

美國網球新星高芙今天在法國網球公開賽女單首輪，以直落二擊敗澳洲選手加德基，順利晉級第2輪，胸有成竹地展開這屆賽事。

法新社報導，高芙（Coco Gauff）耗時1小時又11分鐘，以6比2、6比2直落二淘汰世界排名第91的加德基（Olivia Gadecki）。她第2輪將對上捷克選手瓦倫托娃（Tereza Valentova）。

現年21歲的高芙名列本屆賽會女單第2種子，拿過法網亞軍的她將尋求在羅蘭蓋洛斯球場（RolandGarros）高舉冠軍盃。

路透社報導，高芙開賽前發現自己竟將球拍留在更衣室裡，當時她尷尬地笑了，向團隊展示空空如也的球拍袋，一名球僮趕緊幫忙把球拍送到場上。