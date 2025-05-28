法網／高芙直落二克敵 女單首輪旗開得勝
美國網球新星高芙今天在法國網球公開賽女單首輪，以直落二擊敗澳洲選手加德基，順利晉級第2輪，胸有成竹地展開這屆賽事。
法新社報導，高芙（Coco Gauff）耗時1小時又11分鐘，以6比2、6比2直落二淘汰世界排名第91的加德基（Olivia Gadecki）。她第2輪將對上捷克選手瓦倫托娃（Tereza Valentova）。
現年21歲的高芙名列本屆賽會女單第2種子，拿過法網亞軍的她將尋求在羅蘭蓋洛斯球場（RolandGarros）高舉冠軍盃。
路透社報導，高芙開賽前發現自己竟將球拍留在更衣室裡，當時她尷尬地笑了，向團隊展示空空如也的球拍袋，一名球僮趕緊幫忙把球拍送到場上。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言