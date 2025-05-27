法網／澤瑞夫男單首輪晉級 梅德維夫鏖戰5盤惜敗
德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）今天在法網男單首輪以直落三擊敗對手，順利晉級次輪。俄羅斯名將梅德維夫則歷經5盤大戰，最終以些微差距敗北，首輪提早出局。
法新社報導，澤瑞夫以6比3、6比3、6比4直落三，淘汰美國小將勒納．田（Learner Tien），將於第二輪對上荷蘭選手戴揚（Jesper De Jong）或義大利好手帕薩羅（Francesco Passaro）。
茲韋列夫為本屆法網男單第3種子。他於去年法網決賽敗給西班牙新生代好手阿爾卡拉斯（CarlosAlcaraz），今年捲土重來尋求贏得生涯法網首冠。
另一方面，梅德維夫（Daniil Medvedev）今天則歷經5盤大戰以5比7、3比6、6比4、6比1、5比7，敗給英國好手諾瑞（Cameron Norrie），無緣第二輪賽事。
梅迪維夫坐擁1座美網男單冠軍，曾一度登上世界球王，這次是他第6度在法網首輪出局。
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