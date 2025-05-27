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南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

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法網／免費納達爾紀念T恤遭轉賣 最高喊價1.7萬

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
有部分球迷把向西班牙退休名將「蠻牛」納達爾致敬的球衣拿去轉賣，最高喊價500歐元（約新台幣1.7萬元） 法新社
有部分球迷把向西班牙退休名將「蠻牛」納達爾致敬的球衣拿去轉賣，最高喊價500歐元（約新台幣1.7萬元） 法新社

針對有部分球迷把向西班牙退休名將「蠻牛」納達爾致敬的球衣拿去轉賣，最高喊價500歐元（約新台幣1.7萬元），法國網球協會主席莫頓今天表達遺憾之意。

綜合法新社和美聯社報導，法網主辦單位昨天在中央球場舉行儀式，向生涯在此拿下14冠的納達爾（Rafael Nadal）致敬，並分發印有法文「謝謝拉法」（Merci Rafa）和日期「25.05.2025」字樣的T恤給現場1.5萬名球迷。拉法是納達爾名字的暱稱。

T恤有橘色和白色，線上二手交易平台Vinted和Leboncoin列出的價格從150到500歐元（約新台幣5100到1萬7000元）不等。

其中一名賣家說他花不到40歐元（約新台幣1400元）買票參加致敬儀式，現在開出500歐元賣掉手上這件T恤，「反正我又不會穿」。

他說有很多人有興趣，但也有很多納達爾球迷留下怒氣沖沖的留言。

另一名賣家則是將1件尺寸2XL的T恤拿出來賣，開價150歐元（約新台幣5100元），說這件衣服對她來說實在太大。

法國網球協會主席莫頓（Gilles Moretton）今天在記者會中表示：「我能說什麼？難道要說我們當初不該製作這些（T恤）嗎？」

莫頓表示：「有點遺憾，但我們並沒有想過要在儀式結束後收回這些T恤，那麼做是不對的。」

「讓我真心感激的是，穿上這件T恤向拉法致敬的人有98%保留它。」

昨天的致敬儀式上，納達爾和昔日最偉大的對手們費德勒（Roger Federer）、約克維奇（Novak Djokovic）和墨瑞（Andy Murray）齊聚一堂，納達爾不時強忍著淚水。

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