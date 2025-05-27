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法網／直落三擊敗瑞德克內希 球王辛納晉男單次輪

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
義大利世界球王辛納。 路透
義大利世界球王辛納。 路透

來自義大利的世界球王辛納（Jannik Sinner）今天在法國網球公開賽男單首輪以6比4、6比3、7比5擊敗法國對手瑞德克內希（Arthur Rinderknech），成功晉級次輪，朝著他生涯首座法網冠軍的目標邁進。

路透社報導，辛納今年1月衛冕澳洲網球公開賽男單冠軍後不久，就因為曾涉及禁藥風波而被禁賽3個月，並於本月稍早回歸賽場，奪下義大利公開賽男單亞軍。

辛納今天於第3盤一度以0比4落後，他賽後對此說道： 「首輪賽事從來都不簡單，所以我很滿意自己在第3盤克服困境逆轉的方式。」

辛納也不忘向對手瑞德克內希稱讚說：「我們之前交手過，彼此很了解，他是一位出色的球員。」

辛納奪勝後，他在大滿貫賽事的連勝紀錄延續到15場，下一輪將迎戰法國選手賈斯蓋（Richard Gasquet）。

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辛納 法網

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