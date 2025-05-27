法網／直落三擊敗瑞德克內希 球王辛納晉男單次輪
來自義大利的世界球王辛納（Jannik Sinner）今天在法國網球公開賽男單首輪以6比4、6比3、7比5擊敗法國對手瑞德克內希（Arthur Rinderknech），成功晉級次輪，朝著他生涯首座法網冠軍的目標邁進。
路透社報導，辛納今年1月衛冕澳洲網球公開賽男單冠軍後不久，就因為曾涉及禁藥風波而被禁賽3個月，並於本月稍早回歸賽場，奪下義大利公開賽男單亞軍。
辛納今天於第3盤一度以0比4落後，他賽後對此說道： 「首輪賽事從來都不簡單，所以我很滿意自己在第3盤克服困境逆轉的方式。」
辛納也不忘向對手瑞德克內希稱讚說：「我們之前交手過，彼此很了解，他是一位出色的球員。」
辛納奪勝後，他在大滿貫賽事的連勝紀錄延續到15場，下一輪將迎戰法國選手賈斯蓋（Richard Gasquet）。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言