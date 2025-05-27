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法網／美國好手弗里茨爆冷出局 止步男單首輪
美國好手、大會第4種子弗里茨（Taylor Fritz）今天在法國網球公開賽男單首輪意外出局，他被世界排名第66的德國選手阿特麥爾（Daniel Altmaier）以7比5、3比6、6比3、6比1淘汰。
法新社報導，弗里茨曾於去年美國網球公開賽奪下男單亞軍，他在法網的最佳表現則是去年打進第4輪。
弗里茨今天爆冷出局，這是他從2022年美網以來首次在大滿貫賽一輪遊。
曾於2020年法網闖進第4輪的阿特麥爾，下一輪將迎戰捷克好手科普日瓦（Vit Kopriva）。
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