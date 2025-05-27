法網／大坂直美首輪出局 非受迫性失誤多達54次

日本網球名將大坂直美（Naomi Osaka）今天在法網女單首輪以7比6（7比1）、1比6、4比6敗給世界排名第10的西班牙女將巴多薩，非受迫性失誤多達54次。

大坂直美曾是世界球后，坐擁4座大滿貫冠軍，今天對上巴多薩（Paula Badosa）開賽後拿下首盤，但未能延續這股氣勢，隨後連丟兩盤，在法網女單首輪提早出局。

本場比賽期間，大坂直美穿上櫻花主題的服裝，引起媒體注意，並在兩盤之間請求醫療暫停，修剪她櫻花主題的指甲。

巴多薩受訪時表示，她對大坂直美的水準很滿意，尤其是在受傷的情況下，大坂直美在法網之前只打了一場紅土賽事。（譯者：陳正健）1140526