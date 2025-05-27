法網／納達爾退役後6個月沒拿球拍 從網球以外事務享受競爭樂趣

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
納達爾在法網現場。 美聯社
納達爾在法網現場。 美聯社

已退役西班牙網球名將納達爾說，他打完生涯最後比賽至今6個月未揮過球拍。而法國網球公開賽昨天為了他的致敬儀式送出萬件特製T恤，今天被發現有人開價約新台幣1萬多元轉賣。

美聯社報導，納達爾（Rafael Nadal）表示，他猜想自己最後還是會再度拿起網球拍，至少為了表演賽；但現階段在他的退役生活中，他不介意把時間花在球場以外的事務。

對於退役後很快發現自己不再感覺到曾助他締造22個大滿貫賽男單冠軍頭銜的好勝心，納達爾也不以為意。他舉例說，現在當他打高爾夫球時，「真的不在乎是輸是贏或打得好壞，這對我來說是種奇怪的感覺，…老實說我不喜歡這種經驗，因為我（對運動有不同的）理解」。

不過令人不意外的是，納達爾這種心態的時期已經過去。畢竟喜愛競爭的動力曾長達20年促進他成功、努力更上層樓及奪下一座座獎盃，這種感覺不會永遠完全消失。

納達爾面帶微笑說：「我又感到好勝了。…我享受日常中打高爾夫球或做事時的競爭，但我認為（享受的）方式（比以前）舒服許多。」

納達爾現在把時間花在他的家庭與商業興趣，他有1個2歲的兒子，以及1個網球學院、1家飯店企業和1家保健食品公司，此外還有1個慈善基金會。

6月3日將滿39歲的納達爾說，他正在探索退役後的新人生中什麼能真正帶給他動力。「我正充滿樂趣，並不太想念網球。因為我感覺自己已付出全力，今日我達到一種境界，能平靜看待無法在場上（比賽）這件事。我的身體不允許。」

他進一步解釋，運動比賽激起的腎上腺素「不可能在生活中其他事裡找到」，但這不代表他將不那麼開心。

納達爾生涯22座大滿貫賽金盃當中，有多達14座是在法國網球公開賽奪得，是網球史上單一大滿貫賽最多單打冠軍紀錄。會內賽於昨天開打的法網，也在中央球場（Court Philippe-Chatrier）為納達爾舉辦1場致敬典禮。

路透社報導，主辦單位為了這場典禮，送出了1萬件特製T恤讓現場球迷穿上，這件T恤是以紅土球場的磚紅色為底，並以白字寫上法文「謝謝拉法」（MerciRafa），拉法是納達爾名字的暱稱。

儘管大多數拿到這件T恤的球迷將它保留，但今天上午在網路上已出現有人把這個紀念品轉賣，開價從150到500歐元（約新台幣5100到1萬7000元）不等，令主辦單位感到遺憾。

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