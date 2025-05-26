法網／阿爾卡拉斯直落三輕取對手 闖進男單次輪
西班牙新生代好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在法網男單首輪，以直落三輕取義大利選手塞皮耶里（Giulio Zeppieri），闖進次輪賽事。
法新社報導，去年在法網封王的阿爾卡拉斯擊出31記致勝球，以6比3、6比4、6比2戰勝世界排名第310的塞皮耶里，將於次輪賽事迎戰匈牙利好手馬洛桑（Fabian Marozsan）。
阿爾卡拉斯今年已在蒙地卡羅大師賽（Monte CarloMasters）和義大利公開賽（Italian Open）男單賽事摘冠，是今年法網熱門奪冠人選。
阿爾卡拉斯生涯已奪下4座大滿貫金盃，目前在法網取得8連勝。他在去年巴黎奧運網球男單決賽中敗給塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），收下奧運銀牌。
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