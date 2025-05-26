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法網／斯威雅蒂法網首輪直落二克敵 尋求創紀錄女單4連霸

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
斯威雅蒂。 路透
斯威雅蒂。 路透

波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在法網女單首輪以6比3、6比3直落二，擊敗斯洛伐克選手絲拉姆可娃，順利晉級第二輪，將尋求創紀錄的法網女單4連霸。

路透社報導，斯威雅蒂迄今在法網奪下22連勝，一共摘下4座女單后冠，包括過去3屆冠軍，她將尋求成為自1968年進入開放年代（Open Era）以來，首位在法網4連霸的女子選手。

斯威雅蒂在法網開打前十幾天就已抵達當地，以在紅土球場進行充分的訓練。她表示，迄今這些訓練已產生效果。

她受訪時指出：「這場比賽並不輕鬆。她（絲拉姆可娃，Rebecca Sramkova）打得很自由。所以我知道我需要保持主動，試圖創造並運用我的武器。」

斯威雅蒂接下來將於女單第二輪，對決英國女將拉杜卡努（Emma Raducanu）。

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