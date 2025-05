法網／致敬納達爾中央球場永留鞋印 四大天王再聚首

退役西班牙名將納達爾今天在如雷掌聲和暱稱「拉法」(Rafa)的歡呼聲中走進法國網球公開賽中央球場。他累計14座法網冠軍的這些年來總是受到如此迎接。但這一次,卻是告別。

美聯社報導,去年退休的納達爾(Rafael Nadal)穿越從更衣室到球場的通道時,數以千計球迷早已起立鼓掌。他14座法網冠軍的紀錄無人能及,「紅土之王」當之無愧。

納達爾今天不戴招牌頭帶,手指上也沒有纏繞貼布。身穿深色西裝、深色襯衫的他踏上最熟悉的中央球場(Court Philippe Chatrier),面帶爽朗燦笑向人群揮手致意。這個可以容1萬5000名觀眾的球場似乎座無虛席。

他以法語致詞時劈頭便說:「這很困難。」納達爾接著說:「大家晚安,經過在這個球場上征戰20年之後,真不知道該從何講起。有贏、有輸,但每次有機會來這裡的時候,我尤其深受感動。」

"What that means for me that all of you are here, it means everything." 🥹



Rafael Nadal talks appreciation for rivals, Roger Federer, Novak Djokovic, and Andy Murray. ❤️#RolandGarros pic.twitter.com/I3EoTEqrUD